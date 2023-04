Il porto di Gaeta hub internazionale dello zucchero

“Il 2023 è iniziato con importanti commesse nel settore dello zucchero per Intergroup, frutto di una lunga azione commerciale svolta dall’ufficio presente a Londra specializzato nell’industria dello zucchero alimentare”.

Nella giornata di martedì 11 aprile, fanno sapere dalla società di logistica, nel porto di Gaeta è attraccata la Seven S, nave proveniente dal Nord Africa, carica di 3500 tonnellate di zucchero raffinato in big bags destinate ad industrie alimentari (soft drinks, food & beverage, gelati, etc.) come approvvigionamento per la loro produzione.





“L’operazione nel suo complesso è tesa al consolidamento del ruolo privilegiato del porto di Gaeta nella logistica agroalimentare e dello zucchero e della presenza di Intergroup come operatore logistico di prima grandezza nel disegno di tali flussi, sia internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento che nazionale per la distribuzione finale.

Oltre a una posizione geografica ottimale per la distribuzione dello zucchero alle aziende alimentari, ciò che ha reso ottimale la scelta del porto di Gaeta e di Intergroup per la movimentazione di questo materiale sono i notevoli investimenti dell’impresa portuale per migliorare gli asset dello scalo e renderlo ulteriormente competitivo sul mercato internazionale”.

L’azienda ringrazia anche tutti gli enti coinvolti, “che con la loro professionalità e celerità contribuiscono a rendere lo scalo più appetibile sul mercato”. In particolare si ringraziano l’Autorità portuale, la Capitaneria di Porto, la Dogana e la Guardia di Finanza.