Stazione di Monte San Biagio, 2 milioni per riqualificare le aree esterne

Ammonta a circa 2 milioni di euro l’investimento previsto per il progetto di riqualificazione delle aree esterne alla Stazione di Monte San Biagio da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

L’intervento, in linea con gli obiettivi del Piano Integrato Stazioni RFI per migliorare l’accessibilità ferroviaria, prevede la riqualificazione generale delle aree ferroviarie, la riconfigurazione del piazzale antistante la stazione (con nuovi percorsi di accesso e l’ampliamento del piazzale della stazione in direzione parallela alla Strada Statale Via Appia e l’inserimento di una rotatoria).





Tutto questo permetterà la riorganizzazione della sosta (posti auto per sosta breve, posti dedicati alle persone con mobilità ridotta, sosta taxi e motocicli e area parcheggio bici) e garantirà una più razionale e funzionale circolazione agli autobus del trasporto pubblico locale.

Rfi ha concluso la fase progettuale ed attualmente è in corso la fase negoziale, al termine di questa saranno predisposte le attività propedeutiche all’avvio dei lavori nel corso del secondo semestre 2023.

“Solo lieto di annunciare questa notizia estremamente positiva per il nostro Comune!”, ha dichiarato il sindaco di Monte San Biagio, Federico Carnevale. “L’investimento di circa 2 milioni di euro per il progetto di riqualificazione delle aree esterne alla Stazione – ha sottolineato il sindaco – porterà indubbi benefici in termini di accessibilità, circolazione e parcheggio. Ringrazio Rfi per essere intervenuta in modo così significativo e concreto, con la riqualificazione della stazione e l’inserimento di una rotatoria lungo la strada statale via Appia. Grazie a questa riqualificazione, la sosta sarà organizzata in modo razionale e funzionale e la circolazione degli autobus del trasporto pubblico locale sarà resa più efficiente. Siamo felici di vedere che il nostro Comune sta facendo progressi in termini di sviluppo turistico e che qualcosa di concreto si sta facendo per migliorare la vita dei pendolari del comprensorio”.