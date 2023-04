Formia, oltre 7 milioni per il restyling dell’Istituto comprensivo Pollione

Nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione dei fondi relativi al Pnrr, il Comune di Formia ha appena ricevuto la concessione di un finanziamento da 7 milioni e 220.000 euro per la riqualificazione dell’Istituto comprensivo Vitruvio Pollione.

“E’ una notizia che aspettavamo da tempo e che ci rende estremamente orgogliosi”, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. “La scuola e i giovani rappresentano da sempre una nostra priorità. Si tratta di un’opportunità unica a beneficio dell’intero territorio, per fornire ai nostri giovani una struttura moderna, funzionale, all’avanguardia e al passo con i tempi. Un restyling che verrà garantito ad una delle realtà scolastiche più prestigiose e antiche della città e dell’intera provincia per la sostenibilità del plesso, attraverso anche la realizzazione di nuovi spazi di aggregazione e riqualificazione dell’intero quartiere di Mola”.





L’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ha sottolineato che “stiamo lavorando incessantemente e con estrema attenzione, in questo momento storico, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell’intero comparto scolastico ormai datato e che necessita di attenzione totale. Questo finanziamento per la ristrutturazione dell’istituto Pollione è la più grande soddisfazione che potessimo avere dopo un anno e mezzo di mandato”.

Il progetto prevede l’adeguamento sismico con efficientamento energetico e la riqualificazione dell’istituto ed è, ricordano dal Comune, “frutto del lavoro messo in campo per recuperare il copioso contributo andato perduto nel 2021 per l’assenza del parere da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio”.

“Questo finanziamento, così come gli altri cospicui conquistati recentemente, conferma l’importante ed efficace lavoro di squadra dell’amministrazione Taddeo e degli uffici comunali preposti, che hanno contribuito al raggiungimento di questo ulteriore traguardo. Le risorse individuate ripartite con decreto del Miur andranno a rispettare il cronoprogramma richiesto con l’avvio dei lavori fissati entro il 30 novembre 2023, la conclusione degli stessi entro il 31 dicembre 2025 e il certificato di collaudo che dovrà arrivare entro il 31 marzo 2026”.