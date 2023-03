Anche Formia nella “Comunità Pontina dello Sport”

Lo sport come veicolo di promozione, elemento aggregativo e volano di crescita per i settori economici, sociali e turistici. Il Comune di Formia da mercoledì è ufficialmente parte integrante della ‘Comunità Pontina dello Sport’, riconosciuta da Aces Europe nell’ambito della Comunità Europea dello Sport 2024.

“Un passo importante e lungimirante” su cui punta notevolmente l’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo e di cui ha ribadito il valore l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo, presente ieri a Sabaudia per la firma del protocollo d’intesa. Un percorso nato in sinergia con gli altri Comuni pontini aderenti per rafforzare ulteriormente le sinergie attraverso una nuova visione di comunità. “L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa di Formia, che ha l’ambizione di essere considerata città dello sport e ha tutte le qualità per affrontare questo ulteriore step di crescita collettiva attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi”, sottolineano il sindaco Taddeo e l’assessore Zangrillo. “Si tratta di una sfida suggestiva, ma siamo pronti a portare avanti i nostri punti programmatici per le prossime stagioni in questo nuovo gruppo di lavoro”.