Gaeta, volontari militari Usa ripuliscono la spiaggia di Serapo

Una ventina di marinai della Mount Whitney, nave ammiraglia della VI Flotta Usa di stanza a Gaeta, sono stati impegnati dalle 9 di mercoledì ad effettuare la pulizia della spiaggia di Serapo. Un’iniziativa del capitano di corvetta e cappellano della nave Drew Nelson, concordata con il capo di Gabinetto del sindaco Roberto Mari.

Equipaggiati con sacchi di rifiuti forniti dalla società De Vizia, i volontari americani (notevole la presenza di donne) hanno passato in rassegna l’arenile per raccogliere plastica e alluminio, vetro, carta, mozziconi di sigarette e altri rifiuti dalla battigia in tutte le zone libere di Serapo.





FOTOGALLERY

1 di 3

Il sindaco Cristian Leccese ringrazia il nutrito gruppo di marinai volontari “che hanno voluto dedicare parte del loro tempo libero a contribuire a pulire la nostra meravigliosa spiaggia”. “Ormai – aggiunge il primo cittadino – i militari americani sono parte integrante della nostra comunità e della città che considerano come casa propria e li ringraziamo per il contributo che danno al nostro territorio”.

“Raccogliendo questi rifiuti – sottolinea l’assessore all’ambiente Diego Santoro – si evita che finiscano in mare e impattino negativamente la fauna marina, troppo spesso vittima di orribili ferite o morti per ingestione di plastica e suoi derivati”.

“Oltre a rinsaldare ancor più l’amicizia fra le due comunità, la nostra più grande speranza è che attraverso una sensibilizzazione attiva fatta di pulizie e condivisione sociale, i fruitori della spiaggia facciano più attenzione con i propri rifiuti, perché abbandonarli significa deturpare per sempre un paesaggio per sua natura pulito, e che vogliamo lasciare integro alle nostre generazioni di oggi e di domani”.