Truffa da migliaia d’euro a un’anziana, in manette due giovani campani

Attraverso l’articolazione rappresentata dal personale della Stazione, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto due giovani, un 23enne e un 19enne residenti a Napoli, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una 82enne del posto.

In particolare, nella tarda mattinata di lunedì gli operanti sottoponevano a un controllo un veicolo, risultato poi a noleggio, al cui interno si trovava un uomo che non sapeva addurre esaustive giustificazioni sulla sua presenza in zona. I successivi accertamenti hanno permesso di acclarare che il soggetto, con la complicità di una seconda persona, aveva appena raggirato la malcapitata ultraottantenne: intimorita da una richiesta telefonica giunta da un sedicente nipote, nella quale veniva informata che se non avesse corrisposto una somma di denaro lo avrebbero arrestato, erano riusciti a farsi consegnare alcuni monili in oro del valore di alcune migliaia d’euro e la propria carta bancomat, con la quale avevano successivamente prelevato da un istituto di credito cittadino la somma in contanti di 1500 euro.





Quanto sottratto veniva interamente recuperato e restituito alla vittima, che sporgeva denuncia nei confronti dei truffatori. I precessi sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Va evidenziato – sottolineano dal comando provinciale dell’Arma – come la condotta dell’anziana donna e dei suoi familiari fornisce positivo riscontro alla serie di continue conferenze che i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia svolgono nei centri anziani, al fine di fornire utili strumenti agli anziani e alle persone che a questi sono vicini per cogliere in anticipo l’esposizione a una truffa di questa natura”.