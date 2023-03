Mercato auto: immatricolazioni di nuovo in aumento

Il 2023 è iniziato con una decisa crescita di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Nel mese di gennaio c’è stato un aumento del 19% di immatricolazioni rispetto al 2022, in cui si era registrato un calo del 20%.

Questo dato viene fornito da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, un’associazione di categoria nell’ambito dell’automotive che con la relazione fornita sancisce l’interesse crescente dei consumatori per i veicoli nuovi. Questo segnale deve essere tenuto in forte considerazione in quanto tale realtà è diventata negli anni un punto di riferimento circa le valutazioni e statistiche relative alle auto.





Dove si dirigerà il mercato dell’automobile nei prossimi mesi

In generale, la tendenza ad acquistare nuovi veicoli nel 2023 sarà comunque positiva e aumenterà di circa il 6,3% rispetto al 2022.

Alla luce di ciò chi sta cercando un’auto, attualmente si sta orientando sull’acquisto del nuovo; in tal senso bisognerebbe selezionare prevalentemente dei concessionari che, oltre la sede fisica, siano attivi anche online. Ne costituisce un esempio riste auto ancona, realtà di riferimento del settore che offre un’ampia proposta di veicoli, le cui caratteristiche si possono consultare direttamente sul sito web ufficiale.

Su risteauto.it è possibile passare in rassegna il catalogo dove e quando si vuole, fare delle valutazioni preliminari, osservare il parco veicoli o fare una ricerca mirata, impostando specifici criteri, così da trovare ciò che si desidera senza perdere tempo. Poi, quando si è pronti per l’acquisto, c’è la possibilità di contattare i venditori, tramite telefono o mail, oppure recarsi direttamente presso il concessionario. Un confronto con il personale specializzato è molto importante, in questo modo, si possono richiedere ulteriori informazioni dettagliate.

Secondo i dati forniti da UNRAE durante quest’anno le auto maggiormente richieste saranno quelle elettriche o ibride; questa scelta verrà fatta anche grazie ad alcuni decreti del governo che prevedono ingenti investimenti per la costruzione di stazioni di ricarica.

I veicoli a benzina, diesel e GPL sono in calo. Per quanto riguarda i modelli i più ambiti si parla, senza dubbio, delle berline e dei SUV e l’area geografica dove ci saranno maggiori immatricolazioni sarà sicuramente il nord ovest, seguito dal nord est e poi il centro Italia.

Come scegliere una nuova autovettura

Scegliere una nuova autovettura non è semplice, infatti ci sono tanti aspetti da considerare, primo fra tutti è il budget che si vuole investire, in tal senso si può procedere con un finanziamento o pagare in un’unica soluzione.

Qualora si scelgano le rate bisogna capire a quanto ammonteranno e per quanto tempo dovranno essere versate. Dopo questo primo ragionamento si dovrebbe selezionare l’alimentazione dell’auto, ugualmente importante in quanto influirà sul costo di un pieno.

Per scegliere il modello di veicolo e la potenza del motore, qualora il proprio obiettivo sia quello del risparmio, bisogna considerare anche quando si pagherà di bollo e di assicurazione, altre due spese che si devono corrispondere annualmente quando si è proprietari di un mezzo. Solo in un secondo momento ci si indirizzerà sulla marca e sui vari optional.

Qualora si volesse risparmiare qualcosa ci si può focalizzare sulle auto a km zero, quei veicoli che si trovano nei concessionari ma non sono stati mai messi su strada, infatti, devono essere immatricolati.

Su questi si pratica un certo sconto proprio perché l’acquirente non può selezionare l’assetto che desidera, però sono in pronta consegna, quindi possono essere messi in strada velocemente. Qualora, invece, si preferisse acquistare un’autovettura che abbia delle caratteristiche peculiari occorre ordinarla e attendere circa un mese.