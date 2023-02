Pd, dopo le primarie la voce dei Dem di Formia

Il Partito Democratico di Formia dice la sua dopo le primarie che si sono celebrate domenica in tutta Italia e fa i complimenti alla nuova segretaria nazionale Dem.

LA NOTA DEL PD DI FORMIA





“I migliori auguri alla nuova Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein!

Grazie a Stefano Bonaccini e agli altri candidati al Congresso Gianni Cuperlo e Paola De Micheli che hanno affrontato questa delicata fase costituente nel rispetto reciproco e con grande spirito di servizio.

Le Primarie di ieri hanno visto la presenza di tante cittadine e cittadini evidentemente desiderosi di partecipare alla vita democratica del Partito e del Paese. Non un fatto scontato dopo le ultime due tornate elettorali.

Riteniamo che l’esito delle Primarie evidenzi due distinte responsabilità: quella in capo alla nuova Segretaria, che dovrà rispondere alle migliaia di persone che l’hanno votata; quella di tutto il PD che dovrà lavorare con spirito collaborativo affinché il Partito torni a ricoprire un ruolo determinante nella vita politica del Paese.

Ampio è stato l’impegno dei volontari del PD nel dare la possibilità a tutte e a tutti di esprimersi con il voto. Impegno ripagato dalla partecipazione di tanti che, nonostante il tempo non favorevole, sono venuti a votare con un evidente piacere di condivisione. A Formia 495 sono stati i votanti di cui 302 hanno espresso la propria preferenza per Elly Schlein, 191 per Stefano Bonaccini, 2 sono state, invece, le schede bianche.

1.098.623 persone si sono recate nei 5.500 seggi sparsi in tutta Italia, bisogna ripartire da questo e lavorare affinché si prosegua nella partecipazione, a tutti i livelli, a cominciare anche dai territori. La nostra CasaDemocratica, infatti, continuerà ad essere aperta a tutti quanti si riconoscono nei valori democratici e progressisti del Partito Democratico, rappresentando una visione politica reale e praticabile per la comunità cittadina di centro-sinistra.”