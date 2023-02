Dramma a Formia, 30enne muore dopo una caduta dal terzo piano

Lunedì stravolto da un dramma, a Formia. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto dal balcone del terzo piano dell’abitazione in zona Acqualonga che condivideva con i genitori. Un suicidio, dicono gli accertamenti.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata, nulla da fare per i soccorritori del 118 giunti sul posto dopo l’allarme. Presenti per gli accertamenti di rito anche gli agenti del Commissariato locale, diretti dal vicequestore Aurelio Metelli. A poche ore dal fatto il magistrato di turno della Procura di Cassino ha firmato il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia.