Truffa da 40mila euro a un 94enne, due arrestati dai carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe agli anziani, i carabinieri della Stazione di Cori hanno tratto in arresto due uomini, uno di 50 anni, l’altro di 35. Entrambi residenti in provincia di Caserta, sono ritenuti responsabili di un raggiro ai danni di un ultranovantenne del posto.

Avendo ricevuto diverse segnalazioni per delle truffe in corso agli anziani del centro storico, nella tarda mattinata di venerdì i militari dell’Arma hanno messo in campo un servizio di osservazione, certificando la presenza di un veicolo sospetto, risultato a noleggio. Al suo interno vi era un uomo che appariva essere in attesa di un’altra persona. La vettura veniva monitorata, notando sopraggiungere poco dopo un secondo soggetto che saliva, col mezzo subito ripartito e quindi fermato dagli operanti.





I successivi accertamenti permettevano di acclarare come i due campani avessero appena perpetrato una truffa in danni di un 94enne. Era stato intimorito da una richiesta telefonica giunta da un sedicente figlio: asseriva che, se non fosse stata corrisposta una cospicua somma di denaro per il pagamento di un verbale di sanzione amministrativa, sarebbe stato arrestato. Riuscendo attraverso questa leva psicologica a farsi consegnare un ingente quantitativo di monili in oro del valore di circa 40mila euro, che una volta recuperati venivano restituiti alla vittima.

“Va evidenziato – sottolineano dall’Arma – come le condotte dei cittadini che comunicavano i tentativi di truffe forniscono ulteriore positivo riscontro alla serie di continue conferenze che i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia svolgono nei centri anziani, al fine di fornire utili strumenti agli anziani e alle persone che a questi sono vicini per cogliere in anticipo l’esposizione a una truffa”.