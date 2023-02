Formia, il Pd a congresso attedendo le primarie della prossima settimana

La fase congressuale del Partito Democratico che porta verso le primarie di domenica 26 febbraio con la celebrazione del voto “aperto” per l’elezione del nuovo segretario nazionale passa dai circoli. Domani, è la volta del Pd di Formia.

LA NOTA DEL PD DI FORMIA





“Apriremo le porte della nostra casa democratica – sede del PD di Formia in Via Divisione Julia – a tutti gli iscritti per Il Congresso di Circolo e la presentazione delle mozioni dei candidati alla Segreteria nazionale si svolgeranno domenica 19 Febbraio dalle 9.30 alle 13.30.

Stiamo attraversando una fase delicata ma fondamentale per il nostro partito, si tratta sicuramente del Congresso più importante, dobbiamo guardare verso un nuovo Partito Democratico, partendo dalla necessità e dall’importanza dell’assemblea congressuale, discutendo, insieme, per scegliere e votare una tra le quattro mozioni nella corsa alla segretaria nazionale per poi individuare i due candidati che parteciperanno alle elezioni Primarie, aperte a tutti i cittadini.

Le Primarie si terranno domenica 26 Febbraio presso la Sala Falcone Borsellino in Piazza Marconi dalle 8.00 alle 20.00.”