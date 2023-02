A Formia un reparto pieno di Covid, ma il cluster è sotto controllo

La notizia è stata ripresa nei giorni scorsi da alcuni media che hanno rilanciato come nel reparto di Medicina generale del Dono Svizzero di Formia si sarebbero registrati ben 16 casi di Covid.

Un cluster, però, che secondo le informazioni dell’Asl pontina sarebbe già in fase di risoluzione. Degli iniziali 16 positivi, meno di dieci sarebbero le persone che ancora sarebbero considerate positive secondo i test diagnostici, seppur queste sarebbero tutte asintomatiche.





Una precisazione dovuta per evidenziare come le cose starebbero andando nel verso giusto anche grazie alle indicazioni dell’Azienda sanitaria locale che avrebbe attivato tutte le procedure necessarie per evitare che il virus si espandesse anche agli altri reparti.