Vela, dopo quattro anni di stop Covid le premiazioni dei campionati zonali

A pandemia si spera oramai superata, dopo ben quattro anni, finalmente la Federazione

Italiana Vela ha potuto organizzare le cerimonie di premiazione degli atleti che sono andati a podio per i campionati zonali IV Zona.

Il Gruppo Sportivo Vela della Lega Navale Italiana di Formia continua a distinguersi per i risultati ottenuti in questi anni. Tante le medaglie. Sono stati premiati per i Cadetti Optimist Anno 2019 2° posto Claudio Crocco – Anno 2020 1° posto Niccolò Sparagna – Anno 2021 2° posto Ludovico Quintiliani. Per gli Juniores Optimist Anno 2019 1° posto Federico Sparagna – Anno 2021 2° posto Claudio Crocco. Per la classe ILCA 4 Anno 2019 1° posto Antonio D’Urso, 3° posto Domenico Noviello, 1° posto femminile Aurora Mesolella – Anno 2020 3° posto Domenico Noviello, 1° posto femminile Alice Consalvo – Anno 2021 1° posto Domenico Noviello, 1° posto femminile Alice Consalvo – Anno 2022 3° posto Federico Sparagna, 2° posto femminile Roberta Meschino. Per la classe ILCA 6 Anno 2022 3° posto Antony D’Urso.





Vanno ricordati inoltre gli ottimi risultati di tutti gli atleti del Gruppo Sportivo, che hanno tenuto un impegno costante e una crescita progressiva: negli optimist Francesco Centore, Gianfranco Ciorra, Eleonora D’Arienzo e Giuseppe Fusco; negli ILCA Alessandro Cannata, Remo Recco, Niccolò Sparagna, Mario Trabucco, Gabriele Treglia, Giulia Spinosa e Davide Valerio.

“Molti sono ancora gli obiettivi da raggiungere in questo nuovo anno velico, che vedrà i giovani velisti impegnati in un nuovo ciclo di regate”, dicono dalla sezione formiana della Lega Navale Italiana. “Le vittorie e i bei piazzamenti di tutto il Gruppo Sportivo Vela LNI Formia sono il frutto della dedizione e della competenza degli allenatori e soci, in primis del presidente Emilio Civita, coadiuvato da Luca Di Russo, da Antonio d’Arienzo e da Antonio d’Urso che seguono gli Optimist e di Emanuele Montagna, che segue i Laser”. Grande, dunque, la soddisfazione del consiglio direttivo della sezione LNI di Formia, che si complimenta con gli atleti e con i loro tecnici.