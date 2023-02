VIDEO – Formia, il presidio dei lavoratori del Pastificio Paone

Un presidio per manifestare tutta la loro preoccupazione e tornare a sensibilizzare l’opinione pubblica su un futuro che appare ogni giorno di più a tinte fosche. E’ stato messo in campo venerdì dai lavoratori del Pastificio Paone di Formia, riunitisi presso l’impianto di produzione di Penitro affiancati dal segretario per la provincia di Latina del sindacato Uila.

Al centro della vicenda, che coinvolge 32 dipendenti messi in cassa integrazione ordinaria fino al 4 marzo, la situazione di pesante incertezza riguardante lo storico pastificio formiano, chiuso da inizio settembre per il caro delle spese legate ad energia e materie prime, e con la spada di Damocle di uno sfratto per cessata locazione. Di seguito, la video-intervista di h24notizie: