FOTO – L’Insieme Formia vince la Coppa Italia d’Eccellenza: le immagini del trionfo

“Siamo campioni!”, esultano a squarciagola i biancazzurri. Mercoledì a suo modo storico, per il calcio del Sud pontino: l’Insieme Formia ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza laziale. Un trofeo che mancava da 16 anni, quando i formiani si imposero per una rete a zero sul Flaminia Civitacastellana, e che questa volta è stato conquistato battendo la Luiss. Un incontro tenutosi sul rettangolo verde del comunale di Artena, sotto gli occhi di circa seicento tifosi della compagine del Sud pontino, e terminato 3 a 1.

FOTOGALLERY (immagini di Renato Olimpio per h24notizie)





Succede tutto nella seconda frazione di gioco. I gol valsi la vittoria della coppa sono stati segnati da Viscovich (52’), Dialo (75’) e Durazzo (82’), mentre per la Luiss è andato in rete Attia, che al 62esimo aveva siglato il momentaneo pareggio. Da segnalare, per la squadra capitolina, due espulsioni: prima è andato fuori per rosso diretto Carbone (51’), poi per doppio giallo De Vincenzi (79’).

Un ritorno a casa accompagnato dalle immancabili celebrazioni, quello dei vincitori, che in serata hanno organizzato festeggiamenti tra via Vitruvio e piazzale Aldo Moro. Una volta archiviata la festa, però, sguardo subito proiettato a un nuovo sogno: il possibile salto in serie D. Primo passo, per i calciatori guidati dal presidente Alessandro Anelli e dal tecnico Roberto Gioia, l’incontro con i sardi del Budoni.