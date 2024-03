FOTO – Serie A, un Frosinone sfortunato non va oltre il pari col Lecce

Domenica un Frosinone sfortunato non è andato oltre il pari col Lecce. Il vantaggio dei padroni di casa era arrivato sullo scadere della prima frazione di gioco, poi il pari del Lecce sul rigore, dopo che il VAR aveva obbligato alla ripetizione.

Come se non bastasse, anche un incrocio dei pali colpito sull’1-1 ha impedito alla formazione allenata da mister Di Francesco di avere la meglio sui pugliesi, sicuramente più soddisfatti del punto in trasferta rispetto ai ciociari.





FOTOGALLERY – A cura del fotoreporter Renato Olimpio per h24notizie