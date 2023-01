Sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per un uomo di Formia

Il 23 gennaio il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni due nei confronti di un cittadino italiano di anni 50 residente a Formia, già gravato da precedenti penali e di polizia, ed attualmente detenuto.

Al provvedimento si giungeva a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio, a cui il Tribunale di Roma, concordando con le richieste formulate dalla Questura, emanava nei confronti del pregiudicato la citata misura di prevenzione, con l’ingiunzione di non rincasare più tardi delle ore 21.30 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30.





La misura di prevenzione in argomento è stata connotata dall’evoluzione criminale dell’uomo, iniziata fin dalla giovane età, in particolar modo nell’ambito della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; sebbene già colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale con divieto di detenere qualsiasi apparecchio di comunicazione, il medesimo non mutava la sua condotta antigiuridica, arrivando così ad essere destinatario della più afflittiva misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.