Medaglia d’onore ad Alberico Testa, carabiniere internato nei lager nazisti

Venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo parteciperà alla consegna della Medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica agli eredi del carabiniere Alberico Testa. Si tratta di un riconoscimento per i cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti per essere destinati a svolgere lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca – ex IMI. La cerimonia, organizzata dal prefetto di Latina Maurizio Falco, avverrà presso il Teatro Ponchielli di Latina alle 10.30 del 27 gennaio 2023.

“Sono molto orgoglioso – dice Pompeo – di essere stato invitato e di prendere parte a questa cerimonia con la quale ricordiamo un concittadino che ha vissuto sulla sua pelle una delle pagine più buie della storia del secolo scorso. Mai dobbiamo permettere che la memoria si spenga su quella immane tragedia che fu la seconda guerra mondiale e ben vengano queste occasioni nelle quali possiamo e dobbiamo esprimere non solo lo sdegno ma anche la più ferma condanna per quanto è avvenuto trasmettendone il testimone a chi verrà dopo di noi”.





Si riporta un breve scritto nel quale lo stesso Alberico Testa, prima di morire, ricorda i fatti dei quale è stato protagonista e vittima:

“Nel 1943 ero effettivo alla 15^ Sezione CC., mobilitato presso la 3^ Z.A.T., di stanza a Roma, ove il 7 ottobre, detto anno, venni catturato dalle truppe tedesche e deportato in Germania al campo di smistamento ‘Meppen’ dove rimasi per circa 10 giorni, venendo successivamente trasferito al campo di concentramento di Bocholt, da qui inviato al campo di lavoro di Rainer e sottoposto ai lavori pesanti sotto la minaccia delle armi, rimanendovi fino alla liberazione – aprile 1945. Trattenuto dalle truppe alleate e rimpatriato nella prima decade di settembre giungendo in Italia il 15 settembre 1945, giorno in cui presentatomi al Comando Legione CC. ‘Lazio’ Roma, da dove venni discriminato ed assegnato alla Stazione CC. Di Marino Laziale Roma, rimanendovi fino a dicembre 1946. Dopo di che venni trasferito alla Legione CC. Di Chieti, ove rimasi fino al 19 giugno 1962, epoca in cui venni collocato in pensione“.

Alberico Testa aveva già ricevuto nel 1953 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la Croce al Merito di guerra per internamento in Germania.