Gaeta, interventi di manutenzione e allargamento in via del Colle

Riprenderanno dal 30 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria e di allargamento con successivo rifacimento dell’asfalto in alcuni tratti di via del Colle, importante strada provinciale che collega il centro urbano nel tratto da Via Cuostile a Via dei Canali fino a collegarsi con la strada provinciale Sant’Agostino.

“Via del Colle – ricordano dal Comune – ha iniziato a subire interventi da parte del Comune e della Provincia solo dal 2018. Infatti, a febbraio di quell’anno l’allora sindaco Cosmo Mitrano, nel recepire la richiesta degli abitanti della zona, è subito intervenuto per allargare una strettoia di oltre cento metri che impediva il passaggio ai mezzi di soccorso, così contribuendo, con risorse comunali, a migliorare la viabilità in quel tratto.





Successivamente, grazie anche alla sensibilità del vicepresidente della Provincia di Latina, nonché consigliere comunale di Gaeta Luigi Coscione, a maggio 2022 sono

stati effettuati lavori di rifacimento dell’asfalto su 400 metri con fondi provinciali,

necessari per garantire la sicurezza stradale.

Dunque, dal 30 gennaio – su sollecitazione dell’ex sindaco Mitrano – il

vicepresidente della Provincia Coscione si è adoperato per disporre l’avvio dei lavori

di manutenzione straordinaria sia per la messa in sicurezza del muro di

contenimento diruto sia per il contestuale allargamento della sede stradale su via

del Colle, al km 2+200 che resterà chiusa al traffico nella fascia oraria 7:00-17:30 fino

al termine dei lavori”.

Il sindaco Cristian Leccese, nel ringraziare il presidente della Provincia Gerardo

Stefanelli e il vicepresidente Luigi Coscione, esprime “soddisfazione per questo

intervento, necessario per tutti i residenti della zona e per la sicurezza stradale che

ben s’inserisce nell’ambito degli interventi finalizzati alla risoluzione dei problemi del

territorio e al miglioramento complessivo della viabilità in zone rurali con crescente

espansione abitativa”.