L’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari nei giorni scorsi ha nominato i Vicari foranei per il prossimo triennio.

Si tratta di don Stefano Castaldi per la forania di Gaeta, don Carlo Lembo per la forania di Formia, don Giuseppe Marzano per la forania di Fondi e don Cristoforo Adriano per la forania di Minturno.





Contestualmente alla nomina dei vicari foranei, l’arcivescovo Luigi Vari ha anche nominato don Carlo Saccoccio Assistente della CDAL.