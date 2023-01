Via Appia patrimonio dell’umanità: la firma del protocollo

Martedì, a Roma, anche il Comune di Formia con l’assessore al Turismo Giovanni Valerio ha preso parte alle Terme di Diocleziano alla firma del protocollo di intesa per la candidatura del sito ‘Via Appia – Regina Viarum’, nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

“Si tratta – hanno dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Giovanni Valerio – di una grande occasione per assicurare un giusto e corretto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo. Questa candidatura è significato di restauro e valorizzazione di evidenze archeologiche e architettoniche situate lungo tutto il percorso (900 km di strada) della via Appia. Il Ministero della Cultura, a cui siamo molto grati, si è già messo all’opera, e queste azioni, oltre all’eventuale nomina a patrimonio dell’umanità, saranno utili a rafforzare l’offerta culturale e turistica del nostro Paese e dei nostri territori, elemento fondamentale per la crescita sociale ed economica in ottica futura. Formia entra a far parte di un circuito prestigioso, siamo orgogliosi di questo risultato”.