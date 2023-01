Concorso di Presepi on line, ecco i vincitori

Si è concluso con uno straordinario successo di visualizzazioni e una grande partecipazione al voto il 1° Concorso dei presepi on line organizzato dalla Parrocchia dì Santa Maria del Buon Rimedio di Suio in Castelforte.

Hanno ricevuto il maggior numero di Like nell’ordine:

1° GUGLIELMO Francesco di Formia 724

2° FORTE Salvatore di Castelforte 528

3° TOMMASINO Carlo di SS Cosma e Damiano 516

La consegna delle targhe ai più votati e gli attestati a tutti i partecipanti saranno consegnati domenica 8 gennaio 2023 a conclusione della Santa Messa delle ore 10 che sarà celebrata nella Chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio in Suio di Castelforte.

“Questa prima edizione del Concorso -dicono gli organizzatori- ci ha permesso di conoscere il grande interesse che si continua ad avere per il Presepe. È stato bello e avvincente seguire la “gara” dei like sulla nostra pagina facebook ed è evidente che non si premiata il più bello, il più artistico o il più significativo. È stato chiaro a tutti che questo più che un concorso è stata un FESTA del presepe, uno stare insieme per rendere omaggio al Dio bambino. Ogni creazione era bella e significativa di suo in quanto si sa che il presepe parla al cuore dell’uomo ed è il segno di un affetto e di una fede che ritrova le sue origini. Ricordiamo che abbiamo organizzato anche una Mostra di presepi nel salone parrocchiale che ha richiamato molti appassionati e/o semplici curiosi che l’hanno visitata e apprezzata. Infine annunciamo -concludono- che per 2023 abbiamo già altre idee e altri progetti che ci permetteranno di continuare a promuovere e valorizzare il presepe in tutte le sue infinite varianti. Grazie a tutti i partecipanti”.

Il concorso e la mostra hanno ricevuto il Patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Castelforte, della Pro Loco di Castelforte, dell’Associazione Italiana Amici del Presepe e dell’Associazione Plotino.