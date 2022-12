Capodanno a Gaeta, gli appuntamenti in centro

Gaeta dà il benvenuto al 2023 con una serie di iniziative all’insegna della tradizione e del divertimento.

A partire dal 31 mattina, ultimo giorno del 2022, fino a tarda sera, si rinnova a Gaeta l’appuntamento con il sciuscio: un momento molto atteso in città e non solo, che si tramanda di generazione in generazione e vede la presenza in strada di tantissime orchestrine itineranti composte da gruppi di bambini, ragazzi e adulti, per le vie del borgo, piazza della Libertà, Corso Cavour e nel resto della città, portando i loro canti augurali. Il cantare in dialetto gaetano de “gliù sciuscio” rievoca infatti antiche storie tramandate dalla tradizione orale che è parte della cultura del territorio, e proprio per questo anche l’Aula Consiliare ha accolto oggi simbolicamente un gruppo di sciusci, che hanno augurato buon anno nuovo all’intera Città.





Nel corso dei secoli, i sciusci hanno animato le vie del borgo di Gaeta con gioia e buonumore. Un emozionante appuntamento folkloristico che, nonostante il cambiamento della società, continua a persistere riscuotendo sempre tante adesioni. I sciusci, suonano al ritmo di tamburella, martello, tric trac ed urzo. Questi strumenti hanno origini antichissime e tra i più singolari sicuramente, proprio l’urzo, nome gaetano per il più conosciuto putipù, un tamburo rivestito da pelle di daino a sua volta fermata al centro da un’asta che viene fatta vibrare generando così un suono simile a quello di un contrabbasso. Melodie ritmate quelle del sciuscio finalizzate soprattutto ad augurare al padrone di casa e suoi famigliari, e quindi a tutti, ogni sorta di bene.

Anche l’Auditorium Santa Lucia, in via Ladislao, non mancherà all’appuntamento con la tradizione, organizzando per sabato 31 dicembre, alle 23:00, “Sciusci, nu buon principio d’anno”, festa di Capodanno con musica e danze, sul Belvedere del centro storico.

Sarà Piazza della Libertà ad ospitare i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. A partire delle 23:30, nei pressi della Fontana di San Francesco, la musica di Radio Spazio Blu e dei dj Livio Batosi, Cristian Di Vanni e Fabrizio Fontana, con special guest Nino Carollo, e lo scenario delle meravigliose “Favole di Luce” regaleranno mille emozioni e divertimento, per salutare l’arrivo del 2023.

Gli eventi si concluderanno domenica 1° gennaio, alle 12:00, con la 15ª edizione del “Tuffo nel nuovo anno”. Lo stabilimento balneare “Viareggio” accoglierà i numerosissimi temerari che sfideranno le temperature invernali per tuffarsi nelle acque della Spiaggia di Serapo, in questo particolare anno nel ricordo di Fulvia Frallicciardi, da sempre in prima linea nell’organizzazione di questa iniziativa.

«Gaeta continua ad emozionare – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese -, unendo divertimento e tradizione, e offrendo a cittadini e turisti la possibilità di godere delle sue bellezze 365 giorni all’anno. Il clima di festa, che già si respira anche grazie alla presenza delle nostre meravigliose “Favole di Luce”, ammirate e apprezzate da migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia, sarà arricchito da una delle tradizioni culturali più importanti della nostra Città: i sciusci, appuntamento immancabile per ogni gaetano di tutte le età. La Fontana di San Francesco sarà la nuova location del Capodanno in piazza, mentre il “Tuffo nel nuovo anno”, primo evento del 2023, verrà particolarmente sentito da tutti, nel ricordo di Fulvia Frallicciardi, che continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri pensieri».