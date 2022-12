Sgarbi a Gaeta, il sottosegretario elogia le luminarie – VIDEO

Il noto critico d’arte, oggi sottosegretario alla Cultura nel governo Meloni Vittorio Sgarbi, nei giorni scorsi ha fatto una passeggiata nel borgo di Gaeta apprezzando le luminarie “Favole di Luce” che ormai da anni sono un attrattiva per il territorio e non solo.

Sgarbi, in un video pubblicato dalla pagina Facebook “Luminarie di Gaeta – Favole di Luce”, ha espresso parole di elogio per il borgo medievale allestito a festa per il periodo natalizio con le luci e le proiezioni.





Il video, in particolar modo, girato nella piazzetta ai margini di via Indipendenza dove c’è l’installazione di un drago, ha permesso a Sgarbi di commentare dicendo “Gaeta è la casa di tutti”.

IL VIDEO