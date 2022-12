Ordinanza di Capodanno, i divieti a Formia

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha emanato apposita ordinanza per Capodanno per impedire incresciose e spiacevoli situazioni che puntualmente si verificano ad ogni inizio anno.

Per tale motivo con l’ordinanza numero 59 del 29 dicembre, il primo cittadino ha fatto divieto di vendita e di somministrazione di bevande dalle 12 del 31 dicembre alle 8 dell’1 gennaio di bevande sia analcoliche che alcoliche in luogo pubblico o all’esterno dei locali in vetro o in lattine. Ma non solo. E’ fatto anche divieto di spettacoli musicali dal vivo o con dj all’esterno dei locali. Viene consentita solo la filodiffusione. Vietati, anche i fuochi d’artificio o gli spari di petarmi o altri botti.





Nell’ordinanza si fa richiamo anche ai titolari delle attività commerciali, chiamati a vigilare su quanto accade nei propri locali e mantenere il decoro urbano ripulendo i tavoli dei locali e provvedendo ad ampliare il numero di secchi per la raccolta differenziata.