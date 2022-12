200 mila euro per il campo sportivo di Itri

Il Comune di Itri si è aggiudicato un finanziamento regionale per la manutenzione del campo sportivo.

“Un grande risultato” commentano dal Municipio e aurunco. L’Amministrazione itrana guidata dal sindaco Giovanni Agresti, infatti, si è aggiudicata un finanziamento regionale di 200 mila euro per la manutenzione del campo sportivo di via Gramsci.

Entusiasmo anche da parte dell’assessore Mario Di Mattia che commenta: È un grande risultato grazie ad un lavoro squadra, in particolare della Lega, sotto la regia del Sindaco Giovanni Agresti e la supervisione del consigliere regionale Angelo Tripodi, sempre attento alle politiche del nostro territorio. Un finanziamento che permetterà di ristrutturare l’intera struttura sportiva di Via Gramsci, di fondamentale importanza per la vita sociale, in quanto accoglie ogni giorno tanti ragazzi”.