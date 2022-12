Formia, il Premio Remigio Paone alla sesta edizione: i dettagli

Ai nastri di partenza a Formia la sesta edizione del Premio Remigio Paone, in agenda venerdì 16 dicembre presso la Multisala del Mare con inizio alle 18.30. Un appuntamento che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di nomi altisonanti come Franco Nero, Teddy Reno, Gianfranco D’angelo ,Martine Blochard ed Enrica Bonaccorti, e che questa volta vedrà come madrina Marta Aceto, “nostra concittadina ma soprattutto produzione Rai”, ricordano dall’organizzazione, curata dall’associazione La Magica.

Anche per questa edizione sono previsti tanti ospiti del panorama artistico nazionale, tra i quali spiccano Mariella Nava, nota cantautrice con infinite esperienze e collaborazioni tra le quali citiamo Renato Zero, per il quale scrisse la celebre “Spalle al muro”, e Giacomo Rizzo, navigato attore napoletano che fin dagli esordi ha lavorato con Pasolini, Fellini, Bolchi e tanti altri. Tra i premiati anche Danilo Riccardi, musicista compositore che tra l’altro ha anche diretto l’orchestra al Festival di Sanremo, Stefano Buttafuoco, noto giornalista Rai, e il rapper Tueff, che duetterà con il rapper formiano Marco Baloo. “Sarà poi il turno di due personaggi locali degni di ricevere il Premio per l impegno profuso nelle lori attività culturali con Formia al centro dei loro progetti, Renato Marchese e Maurizio Stammati”.





Ospite musicale sarà anche il duo dei Panama, noto soprattutto in Campania in quanto ospite fisso di numerose tv locali. Uno spazio di rilievo sarà poi dedicato alla giovane cantautrice Camilla Pandozzi, che aprirà il concerto di Mariella Nava presentando due suoi brani in anteprima nazionale e che è in procinto di “salpare” per Sanremo per partecipare a Sanremo Discovery, competizione riservata agli under 14.

IL Premio Remigio Paone sarà presentato da Paolo Cuccaro, altro volto noto in Campania, conduttore nonché cantautore che proprio di questi giorni sta presentando il suo ultimo disco. “Il Premio si propone come un vero e proprio show, in quanto ogni premiato offrirà una breve performance e non una inutile passarella”, sottolineano gli organizzatori. “Il Premio di questa edizione si distingue dalle altre per due caratteristiche, l’aver dato spazio ai giovani come Tueff e Camilla Pandozzi ed aver voluto chiudere la serata con un recital, quello di Mariella Nava appunto”.

“Restano consolidati i consueti riconoscimenti a personaggi di livello nazionale, resta consolidato lo sguardo sui nostri concittadini che meritano un encomio, e resta consolidato il tema della beneficenza, che ogni anno affianca il premio con una raccolta effettuata attraverso la vendita di calendari tematici che rappresentano Formia. Quest’anno sui calendari troverete le immagini di 10 personaggi che hanno dato onore e gloria alla nostra città”. Con questa raccolta l’associazione La Magica ha destinato la somma di 500 euro all’associazione Unici, fondata dal giornalista Stefano Buttafuoco a favore della raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare.