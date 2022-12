Maltrattamenti in famiglia, 16enne con obbligo di andare a scuola

Nei giorni scorsi i Carabinieri Formia hanno eseguito la misura cautelare emessa dal tribunale per i Minorenni di Roma per il reato di maltrattamento in famiglia ed estorsione a carico di un cittadino straniero minore di 16 anni.

“Il provvedimento – hanno spiegato i militari – è scaturito a seguito delle risultanze investigative acquisite dai militari della locale stazione che hanno consentito di accertare che il prevenuto poneva in essere in più circostanze, l’ultima delle quali lo scorso mese di ottobre, minacce e maltrattamenti tali da procurare stati di agitazione e paura nei confronti della madre convivente”.





Al minore sono state imposte alcune prescrizioni tra cui la permanenza domiciliare e la frequenza scolastica.