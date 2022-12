Latina, investimento mortale nella zona di Borgo San Michele

Un incidente dai risvolti tragici si è verificato questa mattina a Latina, nella zona periferica di Borgo San Michele.

Mentre transitava in via Capograssa in sella alla sua bicicletta, un 80enne del posto è stato travolto da un’auto. La ragazza che era alla guida, in evidente stato di choc, si è poi fermata a prestare soccorso all’uomo che è stato sbalzato a terra, mentre la bici è finita in un canale di scolo.





Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia di Stradale di Latina.

Disagi al traffico con la strada che è stata chiusa per consentire i rilievi del caso.