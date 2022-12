Formia, raccolti oltre 1100 chili di viveri per la Caritas

Sabato 26 novembre si è svolta la colletta alimentare organizzata dalla fondazione Banco Alimentare, promossa nel basso Lazio dal Lions Club Formia e dai volontari della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria retta dal parroco don Mariano Salpinone, i quali hanno garantito la loro presenza in due supermercati di Formia. Una raccolta che i volontari hanno svolto con determinazione, abnegazione e amore verso il prossimo, impegnandosi nella raccolta di beni alimentari da devolvere ai fratelli più bisognosi attraverso il circuito Caritas.

I volontari sono stati a disposizione dalle ore 8.00 fino alle ore 20.30 dando informazioni e ricevendo le donazioni di una buona quantità di cibo: un risultato sorprendente di ben 95 scatoli per oltre 1100 chili di viveri. Un entusiasmo visibili in tutti i donatori, ciascuno dei quali ha voluto donare qualcosa come segno di solidarietà e condivisione. Grande apprezzamento dal parroco don Mariano Salpinone e dai membri del Lions Club Formia che hanno potuto, anche in questa occasione, dimostrare la grandezza del loro motto: “We Serve”.