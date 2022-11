Salgono i casi: 600 in provincia solo nella giornata di oggi dove il maggior numero di nuovi positivi sono stati conteggiati a Latina (174).

Malgrado si continui con l’altalena dei nuovi casi e i numeri alti di alcuni giorni come di quest’oggi, rimane a zero la colonna dei decessi e anche quella dei ricoveri. Diversa la situazione delle guarigioni (106 in un solo giorno). 232 le dosi di vaccino somministrate.





IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA