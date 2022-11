Campionato nazionale Fisdir, quarto posto per la Basket Forever

Ancora un traguardo, per l’Asd Basket Forever: la società formiana è appena tornata dal campionato nazionale di basket per persone con sindrome di Down organizzato dalla Fisdir con un quarto posto, ma soprattutto con una valigia colma di emozioni.

La manifestazione si è svolta a Ferrara, città peraltro gemellata con Formia, vedendo la partecipazione di sei squadre provenienti da varie regioni italiane. Grande, la soddisfazione della federazione organizzatrice, che ha rilevato una notevole crescita del movimento cestistico dedicato alla disabilità C21: hanno partecipato all’evento diverse nuove società sportive, contribuendo ad arricchire ulteriormente alla riuscita della manifestazione.





Il Basket Forever Formia ha disputato la finale per il terzo e quarto posto perdendo con orgoglio ed onore contro l’Atletico Aipd Oristano, ma portando a casa l’ennesima soddisfazione per il riconoscimento delle loro capacità.

Attraverso il presidente Nicola Santoro, lo staff della Basket Forever ringrazia l’amministrazione comunale di Ferrara per la calorosa accoglienza e si dichiara soddisfatto per il risultato ottenuto, aggiungendo: “Siano pronti per ricominciare a programmare nuovi obiettivi”.