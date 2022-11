VIDEO – Investita a Gaeta muore una donna

Tragedia di domenica mattina a Gaeta alle porte della città, nei pressi di un noto supermercato su lungomare Caboto quando una donna sulla sessantina sarebbe stata investita da un mezzo che pare stesse transitando nell’area vicino al porto.

I fatti poco dopo le 10, mentre per la signora, malgrado i tentativi di rianimazione non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari anche la Polizia locale e gli agenti del locale Commissariato che dovranno far luce su quanto accaduto.





IL VIDEO