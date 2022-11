Autista della mensa ruba alimenti e viene denunciato

Deve rispondere di furto aggravato e continuato un uomo di 61 anni che è stato beccato dai Carabinieri di Terracina in flagranza di reato.

L’uomo, secondo quanto reso noto dai militari, in qualità di autista di una mesa che opera tra Terracina e i comuni limitrofi, si sarebbe impossessato quotidianamente per tutto il mese di ottobre di alimenti destinati a strutture pubbliche.





Il tutto per un danno alla ditta per cui lavorava che è stato quantificato addirittura nelle cifra di 4 mila euro.

“I militari – hanno spiegato a margine dell’indagine – dopo aver effettuato un paziente servizio di osservazione, hanno notato che l’uomo prelevava alcune buste con alimenti, destinati al confezionamento, e li nascondeva nella propria autovettura privata. A casa dell’uomo sono stati rinvenuti altri pacchi di alimenti destinati alla gestione del servizio di mensa. L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno della Repubblica presso il Tribunale di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta intesa, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, lo ha sottoposto ad una misura non detentiva nel proprio comune di residenza”.