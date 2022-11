‘L’Olio delle Colline’, il concorso a Itri: premiazione sabato 17 dicembre

Per partecipare al concorso basterà presentare la “Domanda di partecipazione” presso l’Ufficio SUAP del Comune di Itri (cellulare 328.1132049), insieme a un campione di olio in due contenitori di dimensione minima di 0,50 litri (questi sono disponibili presso l’Ufficio SUAP e/o presso i frantoi oleari di Itri, Soc. Coop. Unagri e Genesio Mancini Srl).

La Commissione di assaggio designerà i primi 3 classificati produttori dell’olio che avranno ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità i premi saranno assegnati ex aequo. Su proposta della Commissione di Assaggio, si potrà inoltre assegnare una menzione speciale agli oli partecipanti non premiati che avranno superato un punteggio soglia particolarmente alto stabilito in relazione alle caratteristiche proprie dell’annata.