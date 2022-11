Gaeta, divieto di uso dell’acqua per il consumo umano: emessa l’ordinanza

“Con ordinanza del Comune di Gaeta n. 482 del 22 novembre 2022

“IL SINDACO





Vista la nota prot.n. 14866 del 21/11/2022, acquisita al protocollo del Comune di Gaeta al n.59435 del 22/11/2022, con la quale il Gestore Idrico Acqualatina S.p.A. comunica che le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo sono interessate da un fenomeno di torbidit¢;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31;

Visto l’art. 50 del decreto legislativo nᄚ 267 del 18/08/2000;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione il divieto dell’uso dell’acqua distribuita nel territorio per il consumo umano a causa della non conformità dei parametri alla normativa vigente;

Ordina

Con decorrenza immediata, il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua erogata dal gestore pubblico, per usi igienici ed alimentari, in tutto il territorio comunale.

Informa

che il presente atto sarà suscettibile di revoca, non appena saranno riscontrati valori conformi alla vigente normativa, per il consumo dell’acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti.

Dispone

Che al presente provvedimento venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica;

Che la presente ordinanza venga inviata per gli opportuni adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine.

Avverte

Che avverso il presente provvedimento │ ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Sindaco dott. Cristian Leccese“