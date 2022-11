Maltempo: scuole chiuse nel sud pontino, 200 evacuati a Itri

Come in altre zone della provincia di Latina l’annuncio dell’allerta meteo di tipo arancione ha fatto scattare l’allarme con le ordinanze di numerosi comuni che hanno provveduto a chiudere le scuole nella giornata di martedì.

Ordinanze a firma dei sindaci hanno chiuso per domani le scuole di ogni ordine e grado nei centri di Formia, Fondi, Gaeta e Minturno. A Itri, oltre alle scuole chiuse si è attivata la solita macchina dell’emergenza che ha portato, per via dell’ordinanza aperta in vigore dall’alluvione del novembre del 2021 all’evacuazione di circa duecento residenti delle contrade Valle Colella, Campiglioni e Giovenco.