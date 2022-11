Tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, gli alunni del Pacinotti a lezione dal colonnello Spadari

Lezione speciale, mercoledì mattina, per gli studenti dell’Istituto superiore ‘Pacinotti’ di Fondi. I ragazzi della scuola di via Appia lato Itri hanno partecipato a un incontro, promosso dalla presidenza del consiglio comunale, con il colonnello dei carabinieri Luigi Spadari sui temi della pianificazione urbanistica e della tutela del patrimonio artistico e paesaggistico.

Nella sua lunga carriera Spadari, in congedo da settembre scorso, è stato comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Latina – fu lui a dirigere le indagini della celebre inchiesta Damasco – e per 10 anni ufficiale presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Un incarico, quest’ultimo, per cui è stato impegnato anche in operazioni internazionali e di tutela di siti archeologici e museali in aree di crisi, al comando dei cosiddetti Caschi blu della cultura. A dargli il benvenuto al ‘Pacinotti’, la dirigente scolastica, Gina Antonetti, ed il comandante della Tenenza dei carabinieri di Fondi, Emilio Mauriello.





Introdotto dal presidente del consiglio comunale, l’avvocato Giulio Mastrobattista, il colonnello Spadari ha spaziato dall’interesse della collettività alla tutela del territorio e del paesaggio alla salvaguardia dei beni artistici e culturali. A sua volta l’avvocato Mastrobattista si è soffermato sulla tutela costituzionale del territorio dagli attacchi della speculazione edilizia e dello smaltimento criminale dei rifiuti. Nel suo saluto ai due ospiti, la dirigente Antonetti ha sottolineato l’importanza dell’incontro nel quadro dell’insegnamento di Educazione civica.

L’appuntamento di mercoledì fa parte di una serie di incontro che la presidenza del consiglio e il sindaco Beniamino Maschietto stanno organizzando per esaltare i valori della Costituzione.