Risse nelle zone della movida, intensificati i controlli

Nelle zone di Latina legate ai pub e alla movida, si sono concentrati i controlli dei Carabinieri dopo i recenti fatti di cronaca legati agli episodi di risse tra giovani.

L’obiettivo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, come hanno spiegato nella nota, è quello di “fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole ed una evidente spregiudicatezza”.