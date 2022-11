Scioglimento del Comitato MMXX, dura la replica della Fic

E’ dura la replica della Federazione Italiana Canottaggio rispetto la posizione del sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca sul ricorso presentato per lo scioglimento del Comitato MMXX che ha portato all’annullamento di due importanti eventi sportivi sul lago di carattere internazionale.

Per la Fic gli aspetti da chiarire sono molti, partendo dai contatti e dalle delibere di giunta con cui erano stati presi impegni per lo svolgimento delle gare. Atti che non sarebbero mai stati revocati in autotutela dalla nuova amministrazione e che quindi nonostante lo scioglimento del Comitato MMXX sarebbero ancora validi.





La nota della Fic: “Con questa nota, la Federazione Italiana Canottaggio risponde a quanto emerso sugli Organi di Informazione sui quali sono apparsi dei virgolettati del Sindaco di Sabaudia, Gen. Alberto Mosca, a seguito di un ricorso al TAR Lazio, Sezione di Latina, nel quale la Federazione Italiana Canottaggio ha chiesto una valutazione sulla liceità delle azioni messe in campo dall’attuale Amministrazione Comunale di Sabaudia.

E’ difficile comprendere, la ‘non comprensione’ del Sindaco di fronte al legittimo ricorso presentato dalla FIC contro le decisioni del Comune e lo scioglimento del Comitato Organizzatore di Sabaudia MMXX. Incomprensibile è come una istituzione pubblica, quale è un Comune, possa ignorare impegni presi e contratti già firmati.

Dopo anni di lavoro e investimenti effettuati in attrezzature e infrastrutture per l’organizzazione di eventi internazionali, tra cui un evento Mondiale 2023 ed uno Europeo nel 2024 da tempo calendarizzati, e a fronte di impegni presi e squadre mobilitate da ogni parte del mondo per gareggiare a Sabaudia, il Comune decide non di cancellare gli eventi (le delibere comunali non sono mai state annullate e quindi sono valide ed efficaci), ma di sciogliere il Comitato Organizzatore che avrebbe dovuto organizzarli. Un comportamento peraltro contraddittorio poiché risulta che Sabaudia sia “Comune Europeo dello sport 2022” e che sia candidata a “Comunità Europea dello sport 2024”.

Continuando si sottolinea che l’Amministrazione Comunale, e quindi il Sindaco Gen. Alberto Mosca, dovrebbe ben ricordare che la Federazione, a riprova dell’assoluta collaborazione con l’Ente – da qui l’astensione del Presidente federale allo scioglimento del COL – ha anche pagato per conto del Comitato Organizzatore una fattura allo stesso intestata per una penale di € 60.000,00 con il solo scopo di togliere dall’imbarazzo il Commissario prefettizio, durante il periodo di commissariamento, per la ‘Cancellazione dell’evento Campionato Europeo Under 19’ previsto a maggio di quest’anno. Anche questa grande disponibilità della Federazione non è stata riconosciuta da parte del Sindaco.

Riteniamo che rispettare la volontà di tutti i cittadini, ammesso che fosse quella di cancellare gli eventi sportivi in calendario, non equivalga a quella di cancellare a priori gli impegni presi con Organismi Internazionali e i relativi contratti firmati, ma eventualmente non candidarsi ad altri eventi cercando, con l’aiuto di tutti, di realizzare quelli per cui ci si era assunti l’impegno a livello nazionale e internazionale.

Concludiamo, con la certezza di aver reso definitamente comprensibili, nei confronti degli Organi di Informazione, i motivi per cui la Federazione Italiana Canottaggio ha ritenuto di dover ricorrere al TAR. Una decisione necessaria a tutela delle inevitabili richieste di risarcimento che potranno arrivare dalla Federazione Internazionale di Canottaggio la quale, da un giorno all’altro e in maniera univoca, si è vista ‘stracciare’ i contratti sottoscritti dal Comune di Sabaudia, dalla Federazione Italiana Canottaggio e dalla Federazione Internazionale. Contratti che riteniamo ancora perfettamente validi ed efficaci”.