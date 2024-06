Maxi-sequestro di mozzarelle sulla Pontina: 1300 chili potenzialmente pericolosi

Nella mattinata di giovedì, gli agenti della polizia stradale di Terracina hanno proceduto al controllo di un mezzo pesante adibito al trasporto merci, intercettato lungo la strada statale 148 Pontina, nel territorio comunale di Sabaudia.

Durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno accertato che il veicolo aveva l’impianto di refrigerazione non funzionante e pertanto gli alimenti contenuti al suo interno non erano conservati in regime di temperatura controllata.





Accertato ciò, gli operanti hanno richiesto l’intervento di personale della Asl di Latina, che dichiarava la merce non più idonea al consumo. Si tratta di ben 1300 chilogrammi di mozzarelle destinati al mercato locale, sequestrati e contestualmente distrutti tramite una ditta specializzata.

Il conducente del veicolo si è ritrovato contravvenzionato per oltre 1000 euro, ed inoltre gli è stata addebitata la spesa dello smaltimento della merce, per oltre 1600 euro.

Sempre nella stessa giornata veniva sospeso dalla circolazione un altro veicolo destinato al trasporto alimenti risultato non in regola con la vigente normativa Atp. “Alto è il livello di guardia messo in campo dalla polizia stradale di Latina sul trasporto merci con particolare attenzione al trasporto degli alimenti destinati al consumo dei cittadini”, sottolinea la Questura pontina.