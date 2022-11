‘I luoghi della Francigena’ questo sabato, 5 novembre, tra Fondi e Monte San Biagio

Proseguono le iniziative volte alla scoperta della via Francigena promosse dalla DMO nata per valorizzare e promuovere gli antichi percorsi che dall’Europa occidentale conducevano a Roma.

Il prossimo appuntamento per la scoperta del meraviglioso tratto di cammino compreso tra Fondi e Monte San Biagio è in programma per sabato 5 novembre. La giornata sarà l’occasione per scoprire un bellissimo itinerario tra storia e natura che si snoda tra centri storici unici e bellezze naturalistiche protette dal Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.





«Il “luoghi della Francigena” – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – è una bellissima iniziativa pensata per vivere la natura e il territorio, riscoprendo angoli ancora poco conosciuti ma caratterizzati da una storia millenaria. Una storia unica che attira pellegrini da ogni angolo del mondo e che ci auguriamo, grazie anche alla DMO, possano crescere sempre più. Un impegno che, del resto, il Comune di Fondi, avendo anche assunto la vice presidenza della Destination Management Organization, sta portando avanti con impegno e serietà».

Per info e prenotazioni: 320 61 96 535 segreteria@dmofrancigenasudlazio.it

Il programma

8:15 – arrivo Piazza Unità d’Italia, accoglienza dell’Amministrazione presso il Gazebo della DMO Francigena nel Sud Lazio, e possibilità di visitare il Castello Caetani

9:00 – Trasferimento in bus per la “portella” di Monte San Biagio

9:30 – Visita alla “portella” di Monte San Biagio

10:00 – Partenza percorso di 10 km con guida del parco ausoni e lago di fondi fino all’omonimo lago

12:00 – arrivo presso pontile panoramico sul Lago di Fondi con aperitivo offerto dalla cooperativa dei pescatori del lago di Fondi

13:00 – trasferimento a Fondi e pranzo al sacco presso Gazebo della DMO

15:00 – Visita Guidata alla Fondi Nascosta, la presenza Ebraica e le chiese fondane 16:30 saluti e chiusura

Per arrivare a Fondi con il treno:

– da Roma ore 6:56 arrivo a Fondi 8:03 (ferma a Cisterna alle ore 7.21)

– da Pomezia S.Palomba ore 6:51 arrivo a Fondi ore 7:52

– da Napoli ore 6:20 arrivo a Fondi ore 7:48 (ferma a Formia ore 7:36).