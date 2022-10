Elezioni Regionali e le voci vicine al M5S, Conte: “Presto il nome”

leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte sceglie le colonne della testata web on line “non hanno fondamento”. I nomi, per così dire, messi da parte sono quelli di due ex Pd cari alla politica romana: ovvero Ignazio Marino e Stefano Fassina. Ilsceglie le colonne della testata web on line The Post Internazione, diretto da Giulio Gambino per spiegare come le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane sui possibili nomi da candidare a governatore del Lazio sono, a suo dire, voci che. I nomi, per così dire, messi da parte sono quelli di due ex Pd cari alla politica romana: ovvero

“Noi al nostro interno – ha spiegato Giuseppe Conte – stiamo affinando quella che è la prospettiva regionale”

Il leader dei Cinque Stelle ha spiegato: “Lo faremo, ovviamente, consapevoli del fatto che c’è un’esperienza in uscita di governo che si è rivelata positiva ma è anche vero che il contesto attuale è completamente cambiato. C’è stata una campagna elettorale nazionale il Lazio comprende Roma e il cuore della politica… Non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi e comunque facciamo una riflessione interna sempre nell’interesse della comunità regionale e cercheremo di porre delle premesse per una proposta politica competitiva”.