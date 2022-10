Si riunisce il Consiglio comunale di Formia: ben 23 punti all’o.d.g.

Il presidente del Consiglio comunale di Formia, avv. Pasquale Cardillo Cupo, visti:

il Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.- TUEL;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari in modalità telematica/videoconferenza da remoto

il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione in forma mista, per il 25 ottobre prossimo alle ore 17:30 presso la Sede del Palazzo Comunale “Sala Ribaud” con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Verbali sedute precedenti; Comunicazioni del Sindaco; Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio Relativamente alla Sentenza Del Tar Lazio Sezione Latina 181/2022”; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lettera a) del lgs. N. 267/2000 per sentenza emessa dal Giudice Di Pace Di Gaeta n. 386/2022 – P.A. C/Comune Di Formia (Settore LL.PP. prot. N. 39301 del 19.07.2022; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lettera a) del lgs. N. 267/2000 per sentenza emessa dal Giudice Di Pace Di Gaeta n. 424/2022 – B.P. C/Comune Di Formia; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1 lettera a) del lgs. N. 267/2000 per sentenza emessa dal Giudice Di Pace Di Gaeta n. 506/2022 – O.C. C/Comune Di Formia; Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex lege 689/1981 – Proposta n. 7/2022; Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex lege 689/1981 – Proposta n. 8/2022; Riconoscimento debito fuori bilancio per liquidazione spese di verificazione di cui alla sentenza 6233/2022 –R.G. n. 4839/2014- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sez. Sesta- Edilinvest srl c/Comune di Formia; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. N. 267/2000. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 1010/1/2021; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del d.lgs. N. 267/2000. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 604/2/2021 e n. 517/5/2021; Riconoscimento debito fuori bilancio per liquidazione spese relative alla Sentenza n. 3073/2022 Corte di Appello di Roma; Deliberazione di Giunta Comunale 219 del 2 agosto 2022. Adozione provvedimenti ai sensi dell’art. 175, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 9 settembre 2022 recante “Bilancio di previsione 2022-2024 variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”; Approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato dalla redazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; Interrogazione presentata dalla Consigliera Paola Villa avente ad oggetto “Rinnovo delle concessioni demaniali in merito agli allevamenti di acquacoltura scadute il 12.2020”; Interrogazione presentata dai Consiglieri Magliozzi e Carta avente ad oggetto “Distretto socio sanitario: problematiche del servizio di assistenza domiciliare e iter per la costituzione del Consorzio di gestione”; Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale per adeguamento alla normativa vigente; Permesso di costruire in deroga al PRG vigente, ex art. 14 del DPR n. 380/01 e s.m.i., per la realizzazione di opere finalizzate all’adeguamento e miglioramento dei percorsi Covid 19 – Ospedale Dono Svizzero di Determinazioni”; Regolamento per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di prima cessione ed al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati in ambito dei Piani di Zona per l’edilizi Economica e Popolare (PEEP), nonché sostituzione delle convenzioni ex lege n. 865/1971 in convenzione Bucalossi. Il tutto ai sensi dell’art. 31 co. 45 e segg.- della Legge n. 448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli a seguito dell’approvazione della Legge n. 108 del 07.2021 (art. 22 bis) e Sentenza n. 210 del 23.09.2021 della Corte Costituzionale e n. 21348 del 06.07.2022 delle Sezioni Unite della Cassazione-Approvazione; Approvazione schema di accordo di programma tra i comuni del territorio per l’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e atti conseguenti: Varie ed eventuali.

La partecipazione al pubblico è consentita nei limiti massimi di n. 140 persone (ivi compresi i Consiglieri Comunali), distribuite secondo l’ordine di arrivo nella Sala Consiliare “Ribaud”, dove sarà possibile seguire la seduta in presenza.

La pubblicità del Consiglio Comunale sarà comunque garantita con la diretta streaming sui canali telematici istituzionali del Comune”.