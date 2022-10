Fondi del Pnrr, Comuni in rete dal Circeo a Formia

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Comuni pronti a lavorare insieme per progetti in rete. In quest’ottica nei giorni scorsi il Comune di San Felice Circeo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Formia basato sulla collaborazione intercomunale.

La proposta del Comune di Formia è del mese di aprile scorso per “attivare -si legge nella delibera della giunta di San Felice Circeo – una sinergia di azioni ed iniziative che possano agevolare i Comuni del nostro territorio nell’ambito del Pnrr, mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto alla promozione della collaborazione intercomunale e finalizzata all’attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale”.





Ed ora dal Circeo è arrivata l’adesione ma altri centri potrebbero aderire. “Gli Enti locali – si legge a riguardo – aderenti al protocollo di intesa condividono l’esigenza di porre in essere un percorso che consenta l’attuazione di un’importante azione di coordinamento strategico territoriale, da espletarsi sia in fase di programmazione, sia in fase di attuazione, al fine di evitare sovrapposizioni e frammentazioni e, allo stesso tempo, per rafforzare, gli obiettivi di addizionalità propri della coesione, in particolare nel territorio del Sud Pontino”.