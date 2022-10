Calcio Promozione, oggi match casalingo per il Città di Lenola

Domenica 16 ottobre alle 15.30 l’A.S.D. Città di Lenola, gioca il suo primo match casalingo nel campionato di Promozione girone E di questa stagione. Una partita molto interessante quella che si presenta al campo sportivo Falcone e Borsellino che vedrà contrapposta alla formazione di casa il Nuovo COS Latina.

La seconda giornata arriva dopo la sconfitta in casa dell’Anitrella arrivata sul risultato scoppiettante di 3-2.





A presentare il match il vice allenatore Gianni La Rocca, domenica con i gradi di mister vista la squalifica del coach Dario Lauretti.

“Domenica affronteremo una formazione davvero ostica. Una squadra arrivata terza lo scorso anno che anche questa stagione si presenta con il giusto mix tra giovani ed esperti per provare a replicarsi. Sappiamo che dobbiamo dare il 100% per ottenere un risultato positivo ma questa settimana ci siamo allenati davvero bene e tutta la rosa è a disposizione. Cerchiamo una vittoria perché ci serve per il morale e per fare punti e arrivare così al nostro obiettivo stagionale che è e rimane una salvezza tranquilla”