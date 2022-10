Preleva denaro dal conto di una donna: denunciata falsa operatrice di Poste Italiane

I carabinieri della Stazione di Minturno, al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato a piede libero per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e per truffa, una donna classe 1975 della provincia di Napoli, che qualificatasi artatamente al telefono come operatrice delle Poste Italiane, riusciva ad acquisire dalla vittima, le credenziali per accedere al suo conto da dove successivamente prelevava, tramite accredito su propria carta Postepay evolution, la somma di 1.670 euro.