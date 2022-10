Maltempo, Miele (Lega): “Non lasciare solo cittadini e imprese”

Continuano gli interventi della politica per chiedere alle istituzioni risposte celeri su quanto accaduto nei giorni scorsi in terra pontina per via del maltempo.

La neo deputata della Lega Giovanna Miele chiede di “non lasciare soli cittadini e imprese colpite”





LA NOTA DI GIOVANNA MIELE

“La devastante ondata di maltempo che si è abbattuta sui comuni pontini: Sabaudia, San Felice, Terracina, Formia impone una risposta straordinaria da parte delle istituzioni. Provincia, Regione e Governo devono fare la loro parte perché da soli i comuni colpiti non possono far fronte ad eventi così eccezionali, sia nel ripristino del territorio, sia nel ristoro dei danni a cittadini e aziende colpite. Al tempo stesso è importante che i fondi del Pnrr per infrastrutture, tutela e salvaguardia del territorio vengano spesi in modo rapido ed efficace perché la provincia di Latina, in particolare il Sud Pontino, non può continuare a soffrire devastazioni simili ogni volta che si verificano eventi atmosferici così violenti.

Il nostro impegno come Lega sarà quello di portare all’attenzione di tutti i livelli istituzionali, in sinergia con i rappresentati locali e il prefetto Falco, la situazione di devastazione che si è venuta a creare in questi giorni.

Infine un ringraziamento sentito a quanti, Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco hanno lavorato per far fronte ai danni subiti dalla nostra provincia.”