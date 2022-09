Terracina: grande affluenza a Campo Soriano per Ottaviani, Tripodi, Durigon e Norcia

”Matteo Salvini ha avuto la lungimiranza di affrontare immediatamente i rincari delle bollette per le famiglie e gli imprenditori, a partire dal comparto agricolo di questa meravigliosa città. Servono più fondi possibili prima che sia troppo tardi. È la nostra priorità oggi e domani al governo insieme a quota 41 per favorire l’occupazione e alla flat tax per abbassare la tassazione”.

Standing ovation per Nicola Ottaviani, candidato all’uninominale Terracina-Cassino alla Camera dei deputati per il centrodestra, all’evento organizzato da Sara Norcia e Gianluca Di Natale mercoledì scorso al ristorante Campo Soriano a Terracina, dove hanno partecipato circa 200 persone.





Applausi anche per Norcia, già consigliere al Comune di Terracina e alla Provincia di Latina, che ha ripercorso ”le tante iniziative a sostegno della cittadinanza, a partire dall’azienda speciale, dall’ospedale Alfredo Fiorini, dai fondi per il ripascimento e per la draga, per le strade rurali e per le zone prive di acqua nonostante paghino un servizio inesistente, partendo da Campo Soriano, via Pozzo Sant’Antonio, Barchi e La Fiora”.

Molto sentito e sostenuto l’intervento del capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi, grazie al quale la Regione Lazio ha stanziato, attraverso un suo emendamento, 100mila euro per il 2022 ”a favore dei residenti di Campo Soriano e Santo Stefano per tamponare la grave carenza idrica con cui convivono da anni”, ricordando ”l’aumento del quantitativo del gasolio agricolo annuo sin dal 2018 grazie alla nostra proposta accolta, ma anche i fondi per la costa e la draga, la difesa dell’ortopedia del Fiorini, il potenziamento delle navette Terracina-Monte San Biagio e lo snellimento delle procedure per la frana su Monte Cucca”.

Dal canto suo il deputato Claudio Durigon, candidato al Senato per la Lega e coordinatore regionale del partito, ha ringraziato Norcia e Di Natale, ma anche Tripodi per l’ottimo lavoro che sta svolgendo in Regione e sul territorio: ”Vinceremo alle politiche e alle regionali per riportare al centro la provincia di Latina e Terracina, abbandonate dal Pd. Ad esempio non possiamo potenziare i porti locali senza le infrastrutture adeguate. Ci vogliono almeno due per arrivare a Terracina da Roma, è inaccettabile per i cittadini e gli imprenditori.

La sanità locale è ridotta all’osso, serve un notevole cambio di passo e investimenti concreti per la medicina del territorio”.

Hanno partecipato anche il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, rappresentante della Ciociaria, Andrea Paganella, caposegreteria di Salvini e candidato al Senato per la Lega, e Vincenzo Valletta, consigliere comunale di Latina e candidato alla Camera dei deputati per il partito.