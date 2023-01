Il ministro dell’Istruzione a Latina, scatta la protesta degli studenti

Mercoledì 25 gennaio, alle 18 presso l’Hotel Europa di Latina, ad un evento organizzato dalla Lega, prenderà la parola il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un appuntamento che si annuncia con annessa protesta: la Rete degli Studenti Medi del capoluogo è decisa a far sentire la propria voce manifestando in piazza San Benedetto. Un sit-in, spiegano, “in risposta alle politiche sulla scuola dell’attuale ministro e dell’esecutivo di Governo”

“Chiediamo un tavolo di discussione del Ministero sulla scuola; chiediamo investimenti sull’edilizia scolastica e politiche per la scuola che includano e considerino le rappresentanze studentesche e le rivendicazioni delle associazioni del mondo della scuola”, dicono dalla Rete, coordinata a livello provinciale da Valerio Rosario Cardarelli. “Abbiamo la necessità politica di sostenere il ruolo degli studenti nei processi decisionali che riguardano il loro futuro e il loro presente, e il sindacato studentesco di Latina porterà questa necessità in piazza nella giornata del 25 gennaio alle 18”. Un’invito è rivolto a tutte le associazioni del mondo della scuola. “Alcune di queste scenderanno in piazza unitariamente per manifestare il dissenso della comunità studentesca contro questo modo di intendere l’istruzione: fatto di merito, di umiliazione, di prevaricazione e di profitto”.





“Ad un anno dalla morte di Lorenzo Parelli e dall’inizio delle stragi sui PCTO, vogliamo che siano prese misure per risollevare un mondo della scuola ormai abbandonato a sé stesso e agli interessi privati, per rilanciare un’idea migliore di scuola e Paese. Ci troverete lì a manifestare non solo il nostro dissenso ma anche le nostre idee, le nostre elaborazioni, le nostre proposte sulla scuola”.